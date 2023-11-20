Hatay’da iki araç çarpıştı: 3 yaralı
Kaynak: İHA
Hatay’ın Hassa ilçesinde Ford marka hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Hassa ilçesine bağlı Bintaş Caddesinde meydana geldi.
Seyir halinde ilerleyen hafif ticari ile otomobil çarpıştı.
Çarpışma sonucunda 3 kişi yaralandı.
Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan 3 kişi kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili polis inceleme başlattı.
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