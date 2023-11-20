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Hatay’da iki araç çarpıştı: 3 yaralı

Ajans Haberleri
  • 20.11.2023 13:14
  • Giriş: 20.11.2023 13:14
  • Güncelleme: 20.11.2023 13:15
Kaynak: İHA
Hatay’da iki araç çarpıştı: 3 yaralı

Hatay’ın Hassa ilçesinde Ford marka hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Hassa ilçesine bağlı Bintaş Caddesinde meydana geldi.

Seyir halinde ilerleyen hafif ticari ile otomobil çarpıştı.

Çarpışma sonucunda 3 kişi yaralandı.

Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan 3 kişi kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. 

Kazayla ilgili polis inceleme başlattı. 

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