Hatay’da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Hatay’da iki otomobilin çarıpştığı trafik kazasında 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, Yayladağı-Antakya çevre yolu Sofular Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 80 EK 615 plakalı Toyota marka otomobil ile 31 AKJ 209 plakalı Tofaş marka otomobil çarpıştı. Kazada 1’i ağır 6 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaralılar kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.