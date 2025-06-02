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Hatay’da işçi servisi takla attı: 25 tarım işçisi yaralandı

Hatay’ın Belen ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı servis midibüsü takla atarak ters döndü; araçta bulunan 26 tarım işçisinden 25’i yaralandı, yaralılar itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı.

Güncel
  • 02.06.2025 08:52
  • Giriş: 02.06.2025 08:52
  • Güncelleme: 02.06.2025 08:54
Kaynak: İHA
Hatay’da işçi servisi takla attı: 25 tarım işçisi yaralandı
Fotoğraf: İHA

Hatay'da takla atarak ters dönen servis midibüsündeki 25 tarım işçisi yaralandı.

Kaza, Antakya - İskenderun yolu Belen ilçesi Kıcı mevkisinde yaşandı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis midibüsü takla atarak ters döndü.

Kazada tavan kısmı hurdaya dönen araçtaki 26 tarım işçisinden 25'i yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildiler.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ardından hastaneye sevk edildiler.

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