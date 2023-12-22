Hatay’da kaçakçılık operasyonu

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yapılan kaçakçılık operasyonunda çok miktarda kaçak malzeme ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir araçta ve Sanayi Mahallesi’nde yapılan aramalarda toplam 280 kilo kıyılmış kaçak tütün, 21 bin 400 gümrük kaçağı makaron, 6 bin 560 doldurulmuş makaron, 67 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ve 22 kilo gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.

M.A.Ö., M.M., H.M. ve U.M. adlı şüpheliler gözaltına alındı.