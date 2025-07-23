Hatay’da kum ocağında çalışan kamyon devrildi: 1 yaralı

Hatay’da kum ocağında çalışan hafriyat kamyonu devrilerek yan yattı, kazada araç sürücüsü yaralandı.



Edinilen bilgilere göre kaza, Antakya ilçesi Kuruyer Mahallesi’nde meydana geldi. Kum ocağında çalışan bir kamyonun devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı. Kazada, araç içerisinde sıkışan sürücüyü Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplerin koordineli ve hızlı müdahalesiyle bulunduğu yerden kısa sürede kurtarıldı. Sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.