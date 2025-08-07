Hatay’da leyleklerin göçü görüntülendi

HATAY'ın Hassa ilçesi üzerinde göç eden leylek sürüsünün geçişi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Çardak Yaylası semalarında leyleklerin göç geçişi görüntülendi. Göç yolculuğunu sürdüren leylek sürüsü, bölgeden geçerken vatandaşların tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, onlarca leyleğin termal hava akımlarını kullanarak gökyüzünde süzüldüğü anlar yer aldı. Leyleklerin Afrika’ya doğru yönelen göç rotası üzerinde bulunan Hatay, her yıl bu dönemde benzer manzaralara ev sahipliği yapıyor.(DHA)

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Leyleklerin uçması

Haber:Alican GÜMÜŞ Kamera: HATAY, (DHA)