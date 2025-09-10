Hatay’da mahalleyi karanlıkta bıraktılar

Maraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerden biri olan Hatay’da elektrik ve su kesintilerine hâlâ çözüm bulunamadı. Bunun son örneği ise Antakya ilçesindeki Gazi Mahallesi’nde yaşandı.

Gazi Mahallesi’ndeki onlarca haneye yaklaşık 72 saat boyunca ‘arıza’ gerekçesiyle elektrik verilmedi. Yaşananlara isyan eden mahalleli önceki gece sokağa çıkarak durumu protesto etti. Bir yurttaşın ise evinin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Mahalleli “Deprem almadı canımızı siz alın. Kimse hiçbir şey yapmıyor” diyerek TOROSLAR A.Ş.’ye tepki gösterdi.

GECE SOKAĞA ÇIKTILAR

Yurttaşların sokağa dökülmesinin ardından elektrik şirketi jeneratörle mahalleye elektrik vermeye başladı. Mahallede yaşayan yurttaşlar sık sık yaşanan elektrik kesintisini eleştirdi.

Mahalleli yaşadıklarını şöyle aktardı: “Olayın ardından jeneratörle elektrik vermeye başladılar. Arıza hâlâ giderilmedi. Jeneratör çalıştığı için elektriğimiz var. Bir komşumuz cinnet geçirdi ve TOKİ binasının çatısına çıktı. Ardından ekipler geldi ve olayı durdurdu. Bu sık sık tekrarlanan bir olay. Günde bazen 4-5 saat kesiyorlar. Yaklaşık 8-9 binanın elektriği sürekli kesiliyor. Nasıl bir çözüm bulacaklar bilmiyoruz. Geçen günlerde elektrik panosunun açık olduğu için yetkilileri aradık. ‘Çocuklar oynuyor gelin bakın’ dedik. Gelmediler. Bir panoya anahtar vurmaktan acizler. Bizi neden mağdur ediyorlar? Okullar açıldı. Yiyeceklerimiz bozuluyor, çocuklarımız karanlıkta oturuyor. Biz acil çözüm bekliyoruz.”

SU KESİNTİSİ DE VAR

Çekmece Mahallesi’nde oturan Çiğdem Mutlu da kentin genelinde elektrikle birlikte su kesintisi de yaşandığını söyledi.

Mutlu şu ifadeleri kullandı: “Arızalar giderilmiyor ve evlere su verilmiyor. Gazi Mahallesi’nde yine sular kesilmiş. Su genellikle Çekmece Mahallesi’nde gündüz saatlerinde hiç verilmiyor. Özellikle konteynerkentleri su kesintisi yaparak boşaltmaya çalışıyorlar. Mesela Çekmece Mahallesi'nde bulunan Cemil Meriç Konteynerkent’in elektriğini suyunu bir gecede kesip insanları çıkarttılar. Hatay tozun, sıcağın içinde. Ancak buna rağmen ne elektrik ne su veriyorlar. Bu mağduriyet yaratıyor.”