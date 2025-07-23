Hatay’da motosikletler çarpıştı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Hatay’ın Hassa ilçesinde motosikletlerin karıştığı kazada 2 kişi ölürken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Hassa ilçesi Sapanözü Mahallesi Kilis-Hatay kara yolu mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki motosiklet, aynı yönde ilerleyen motosikletle çarpıştı. Kazada 3 kişi ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanede kaldırılan yaralılardan motosikletteki yolcu Nazife Tahta ve ismi öğrenilemeyen erkek şahıs hayatını kaybetti.