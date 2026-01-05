Giriş / Abone Ol
Hatay’da öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 6 yaralı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde şarampole yuvarlanan servis minibüsünün sürücüsü ile 5 öğrenci yaralandı.

  • 05.01.2026 16:57
  • Giriş: 05.01.2026 16:57
  • Güncelleme: 05.01.2026 17:01
DHA
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde servis minibüsü şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü ile birlikte 5 öğrenci yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, ilçenin Gözlüce Mahallesi'nde meydana geldi. V.K.’nin kontrolünü yitirdiği öğrenci servisi şarampole yuvarlandı.

Takla atan servis minibüsündeki sürücü ile 5 öğrenci yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol