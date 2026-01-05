Hatay’da öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 6 yaralı
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde şarampole yuvarlanan servis minibüsünün sürücüsü ile 5 öğrenci yaralandı.
Kaynak: DHA
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde servis minibüsü şarampole yuvarlandı.
Kazada sürücü ile birlikte 5 öğrenci yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, ilçenin Gözlüce Mahallesi'nde meydana geldi. V.K.’nin kontrolünü yitirdiği öğrenci servisi şarampole yuvarlandı.
Takla atan servis minibüsündeki sürücü ile 5 öğrenci yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.