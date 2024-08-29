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Hatay’da orman yangını

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Delibekirli Mahallesi'nde çıkan orman yangını, gece saatlerinde hızla yayıldı. Ekiplerin yangına karadan müdahalesi sürüyor.

Güncel
  • 29.08.2024 22:13
  • Giriş: 29.08.2024 22:13
  • Güncelleme: 29.08.2024 22:16
Kaynak: İHA
Hatay’da orman yangını
İHA

Hatay’da çıkan orman yangınına ekiplerin karadan müdahalesi başladı.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Delibekirli Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Gece karanlığında hızla yayılan alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112’ye bildirdi. Bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına karadan müdahalesi başladı.

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