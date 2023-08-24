Hatay’da orman yangını büyümeden söndürüldü
Kaynak: İHA
Hatay’ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.
Antakya ilçesinde Kisecik- Karaksı yolunda orman yangını çıktı.
Ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini gören yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Bölgeye sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Genel Müdürlüğü’nün kara ile havadan kısa sürede müdahalesiyle yangın evlere sıçrayıp büyümeden söndürüldü.
Soğutma çalışmaları sürüyor.