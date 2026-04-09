Hatay’da sağanak sonrası sel: Araçlar mahsur kaldı, konteyner kentleri su bastı

Hatay’da gece başlayan şiddetli yağış sabah saatlerinde sele dönüştü; Antakya’da yollar göle dönerken araçlar mahsur kaldı, ev ve iş yerleri ile bazı konteyner kentleri su bastı.

Güncel
  • 09.04.2026 10:48
  • Giriş: 09.04.2026 10:48
  • Güncelleme: 09.04.2026 10:52
Kaynak: DHA
Hatay’da sağanak sonrası sel: Araçlar mahsur kaldı, konteyner kentleri su bastı
Fotoğraf: DHA

Hatay'da şiddetli yağış etkili oldu, göle dönen yollarda araçlar mahsur kaldı, konteyner kentleri su bastı.

Meteoroloji'nin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da gece saatlerinde başlayan sağanak yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

Sabah saatlerine kadar devem eden yağış, Antakya ilçesinde sele dönüştü.

Selle birlikte göle dönen yollarda araçlar mahsur kaldı, tek katlı ev ve iş yerlerini su bastı.

Bazı konteyner kentler de su altında kaldı.

Ekipler, mahsur kalan araçları kurtarırken, su basan evlerde de tahliye çalışması yapıldı.

