Hatay’da sahnelenmek istenen oyuna izin verilmedi: Eksik evrak var

Hatay’da Albireo.Company tiyatro ekibi tarafından depremzedelerle dayanışmak için ücretsiz oynanmak isteyen “Herkes kocama benziyor” oyunu, Defne Kaymakamlığı tarafından “belge eksikliği” gerekçesiyle oynanmasına izin verilmedi.

Oyun İstanbul’da defalarca olmak üzere; Sinop, Samsun, Diyarbakır olmak üzere birçok ilde sahnelendi.

Bir pavyonda tuvalet işçiliği yapan Ayten’in pavyona nasıl ''düştüğü'', onu terk eden kocası, kederi, hevesi, öfkesini anlatan oyunun oyucusu Pınar Güntürkün’ün “Herkes Kocama Benziyor” oyunundan 2022 yılında Afife Tiyatro Ödülü ve yine aynı oyundan 2022 yılında Direklerarası Tiyatro Ödülü var.

''OYUNUMUZ SAHNELENMESİNE BEŞ SAAT KALA YASAKLANDI''

Albireo.Company tiyatro ekibi, oyunlarının iptal edilmesine dair sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayınladı. Ekibin açıklaması şu şekilde:

''1 Kasım 2024 tarihinde sahnelenmesi planlanan “Herkes kocama benziyor” oyunumuz, oyun saatine beş saat kala Defne Kaymakamlığı tarafından yasaklamıştır. Defne Kaymakamlığı’na giden ekibimize, Defne İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yasaklanma gerekçesi olarak on maddelik eksik evrak olduğu bildirilmiştir.

''TÜM EVRAKLAR EKSİKSİZ İLETİLDİ''

Hatay oyunumuz ve bağış kampanyamızı birlikte planladığımız “Birlikte yaşam istasyonu derneği” tarafından ilk başvuru dilekçesi 16 Ekim’de kaymakamlığa verildi. Başvuru sonrası dernek eksik evrak gerekçesiyle defalarca aranmış ve tüm talep edilen evraklar eksiksiz şekilde kaymakamlığa iletilmiştir. Başvurunu işleme alınacağı bilgisi verilmesine rağmen yasaklanma gerekçesi olan eksik evrağın ne olduğu tarafımıza bildirilmemiştir. Hatta yazı işleri müdür vekili bu evrakların gerekli olduğunu kendi bilgisi dahilinde olmadığını hatta yeni öğrendiğini ifade etmiştir.

“SANATLA DAYANIŞMA ARZUMUZ DESTEKLENMEDİ”

Depremde ağır yara alan Hatay’da sanat yoluyla dayanışma arzumuzun yetkililerce desteklenmesi beklenirken aksine süreci zorlaştıran bir tutum sergilenmiştir. Bu tutumu kınıyor, Hatay halkına, destek mesajlarını ileten sanatçı dostlarımıza, Herkes Kocama Benziyor ekibine ve Birlikte Yaşam İstasyonu Derneğine teşekkür ediyor, depremden etkilenen bölgelerde sanatı yaygınlaştırma sözümüzü yineliyoruz.''

Defne Kaymakamlığı’nın oyunu oynatılmamasına dair tiyatro ekibine gönderdiği dilekçeden bazı gerekçeler şu şekilde:

''Matbu başvuru dilekçesi, oyun metninin olmadığı, sergilenmek istenen oyunun dekor ve kostümlü vaziyette tamamının CD ve DVD kaydı olmadığı, oyunda rol alan oyuncuların tiyatro oyunculuğu eğitimi aldıklarını gösteren resmi nitelikli onaylı belge olmadığı, oyunda rol alacak oyuncuların Cumhuriyet Savcılığı’ndan alacakları yeni tarihli sabıka kaydı olmadığı, oyun yazarının söz konusu oyunun başvuru sahibi tiyatro grubu tarafından oynanmasına izin verdiğine dair noter tasdikli izin belgesi bulunmadığı, evrakların incelenebilmesi için gösteri tarihiden bir hafta önce Müdürlüğümüze başvuru yapılmadığından talebiniz ile ilgili herhangi bir işlem yapılmamıştır.''