Hatay’da satırlı saldırı: 150 bin lirası gasbedilen kişi öldürüldü
Hatay’ın Defne ilçesinde 45 yaşındaki A.M.C, satırlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi. Üzerindeki 150 bin lirayı gasbeden zanlı T.E.R’nin yakalanması için jandarma çalışma başlattı.
Kaynak: AA
Hatay'ın Defne ilçesinde portakal bahçesinde 150 bin lirasını gasbettiği kişiyi satırla öldüren zanlı kaçtı.
Hüseyinli Mahallesi'ndeki bahçede şüpheli T.E.R, 45 yaşındaki A.M.C'ye satırla saldırdı. A.M.C'nin üzerindeki 150 bin lirayı alan zanlı kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince yaşamını yitirdiği belirlenen A.M.C'nin cesedi morga kaldırıldı.
Portakal bahçesinde inceleme yapan jandarma ekipleri, T.E.R'nin yakalanması için çalışma başlattı.