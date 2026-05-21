Hatay’da sel felaketi: Çöken evdeki 1 kişi hayatını kaybetti

Hatay'ın Antakya ilçesinde sağanak nedeniyle çöken evdeki 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak gece etkisini artırdı. Yağış nedeniyle Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde yamaçta bulunan bir ev yola doğru çöktü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 3 kişinin kurtarıldığı enkazda 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Öte yandan kentteki Reyhanlı-Antakya kara yolu, Narlıca Kavşağı, Antakya-Samandağ yolunun Orhanlı mevkisi, Kavaslı Mahallesi Altgeçidi ve Kisecik EXPO yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Öte yandan Hatay’ın Antakya ve Defne ilçelerinde etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle yollar göle döndü, prefabrik çarşıları su bastı, elektrik kesintileri yaşandı.

Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle kentteki ana arterler ve ara sokaklar göle döndü. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar selde mahsur kaldı.

Su altında kalan Yüzüncü Yıl Prefabrik Çarşısı’na ulaşan esnaf, dükkanlarında biriken suyu tahliye etmeye ve mallarını kurtarmaya çalıştı.

Antakya ilçesine bağlı Bağrıyanık Mahallesi’nde ise vatandaşlar, selin sürüklediği çöp ve molozlar nedeniyle tıkanan rögar ve giderleri küreklerle temizledi.

Sağanak nedeniyle kentin birçok bölgesinde elektrik kesintileri yaşandı.