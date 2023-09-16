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Hatay’da silahlı kavga: 1 yaralı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde, aralarında alacak verecek meselesi bulunan 2 şahıs arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 16.09.2023 17:14
  • Giriş: 16.09.2023 17:14
  • Güncelleme: 16.09.2023 17:16
Kaynak: İHA
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Hatay’da silahlı kavga: 1 yaralı

Olay, Dörtyol ilçesi Tütüncü Camii mevkisinde meydana geldi. Geçmişte aralarında yaşanan alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan 2 şahıs arasındaki tartışma silahlı kavgaya döndü. Ç.S. isimli kişi, yanında bulunan silahla 43 yaşındaki M.Y.’yi bacağından vurdu. Yaralanan M.Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ç.S. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. 

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