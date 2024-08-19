Hatay’da sürücüyle tartışan sivil polisler hakkında soruşturma sürdürülüyor

Hatay'da sosyal medyaya yansıyan ve büyük tepki çeken sivil polislerin, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı vatandaşa, sonrasında 'dur' ihtarına uymamaktan ceza yazdığı anlara dair videonun 14 Mart'ta kayda alındığı, o tarihten bu yana olaya dahil olan polis hakkında başlatılan adli ve idari soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Hatay Valiliği, sivil polislerin, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı vatandaşa, sonrasında 'dur' ihtarına uymamaktan ceza yazdığı anlara dair video ile ilgili açıklamada bulundu. Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan videonun yeni olmadığının belirtildiği açıklamada, "Bahse konu görüntülerdeki yaşanan tartışma 14 Mart 2024'te meydana gelmiştir. İlgili görüntüler ve tartışmaya dahil olan personeller hakkında olay tarihi itibarıyla adli ve idari tahkikat başlatılmıştı. Adli ve idari tahkikat süreci hali hazırda devam etmektedir" denildi.