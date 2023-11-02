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Hatay’da TIR motosikletle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 02.11.2023 13:07
  • Giriş: 02.11.2023 13:07
  • Güncelleme: 02.11.2023 13:07
Kaynak: İHA
Hatay’da TIR motosikletle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Hatay’da TIR ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. 

Kaza, Payas ilçe merkezinde E5 karayolunda meydana geldi. 33 ACP 357 plakalı tır, plakası belirlenemeyen bir motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü K.A. ve yanında bulunan A.Ç. ağır yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 22 yaşındaki A.Ç., hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

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