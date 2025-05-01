Hatay’da TOKİ işçileri eylemde: "İki aydır maaş alamıyoruz"

Hatay’ın Antakya ilçesinde TOKİ projelerinde çalışan 50 işçi, iki aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle inşaat şantiyesinde eylem yaptı. İşçiler, sorunları çözülene dek şantiyeden gitmeyeceklerini kaydetti.

Antakya'da Toplu Konut İdaresi (TOKİ) inşaatında çalışan işçiler, ücretlerini alamadıklarını öne sürerek eylem yaptı.

General Şükrü Kanatlı Mahallesi’nde devam eden inşaatlarda çalışan işçiler, taşeron firma yetkililerinin kendilerini “Bugün yarın ödenecek” diyerek oyaladığını ve hak ettikleri ücretlerin ödenmediğini kaydetti.

“İŞÇİ GETİRİN DEDİLER, PARAMIZI ÖDEMEDİLER”

Şubat 2025’te 6 kişiyle başlayan ekip, işçi sayısının artmasıyla 50 kişiye ulaştı. Şubat ayından beri şantiyede çalıştığını belirten bir işçi, “İlk geldiğimiz günlerde azınlıktık, bize ‘işçi getirin’ dediler. Biz de işçi getirdik. Şu an personel 50 kişiyi aşmış durumda. İşler ilerliyor, bitiş aşamasına geldi. Hiçbir şekilde paramızı alamıyoruz. Asgari ücretlerimiz dahi yatırılmadı. Şu an 50 kişiyiz alacağımız meblağ yaklaşık 5- 6 milyon vardır. Biz üç aydır burada çalışıyoruz, çoluk çocuğumuz emeği, rızkı var burada. Hiçbir yetkili gelip de çözüm sunmuyor. Biz şu an Antakya TOKİ’lerde çalışıyoruz, mağduriyetimiz giderilmiyor. Biz de İyi-Sen’e başvuru yaptık. Ellerinden geleni yapıyorlar. Hakkımızı alamadan bu şantiyeden gitmiyoruz” şeklinde konuştu.

“OKULUMU BIRAKIP ŞANTİYEYE GELDİM, PARAMI ALAMIYORUM”

Okulunu bırakıp şantiyeye işçi olarak gelen bir genç işçi ise “Ben iki aydır bir öğrenci olarak çalışıyorum. İki aydır maaşım yatmıyor, mağdurum. Bu genç yaşımda para kazanmak için buradayım ama maaşım yatmıyor. Ben buna bir çözüm bulunsun istiyorum” diye konuştu.

İşçiler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile TOKİ yetkililerinden sorunun çözümü için acil destek talep ediyor.