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Hatay’da trafik kazası: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 27.08.2023 15:54
  • Giriş: 27.08.2023 15:54
  • Güncelleme: 27.08.2023 15:54
Kaynak: İHA
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Hatay’da trafik kazası: 2 yaralı

Hatay’ın Antakya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Antakya ilçesi Karaksı Mahallesi’nde meydana geldi.

Kazıyı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Antakya İtfaiye İstasyonu, emniyet ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

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