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Hatay’da trafik kazası: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 20.09.2023 16:16
  • Giriş: 20.09.2023 16:16
  • Güncelleme: 20.09.2023 16:17
Kaynak: İHA
Hatay’da trafik kazası: 2 yaralı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Kaza, İskenderun’un Suçıkağı Mahallesi’nde meydana geldi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi İskenderun İtfaiye İstasyonu ekipleri, emniyet ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

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