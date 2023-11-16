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Hatay’da trafik kazası: 2 yaralı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 16.11.2023 17:25
  • Giriş: 16.11.2023 17:25
  • Güncelleme: 16.11.2023 17:27
Kaynak: İHA
Hatay’da trafik kazası: 2 yaralı

Kaza, İskenderun ilçesine bağlı Denizciler Mahallesi’nde bulunan otoban gişeler mevkiinde meydana geldi. Kaza sonucunda 2 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezine geldi. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan 2 yaralıyı kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk yardımlarının ardından yaralılar hastaneye götürüldü. 

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