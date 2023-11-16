Hatay’da trafik kazası: 2 yaralı
Hatay’ın İskenderun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Kaza, İskenderun ilçesine bağlı Denizciler Mahallesi’nde bulunan otoban gişeler mevkiinde meydana geldi. Kaza sonucunda 2 kişi yaralandı.
Kazayı gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezine geldi. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan 2 yaralıyı kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk yardımlarının ardından yaralılar hastaneye götürüldü.
Sıradaki Haber