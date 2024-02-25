Hatay’da trafik kazası: 2 yaralı
Kaynak: İHA
Hatay’ın Hassa ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüleri yaralandı.
Kaza, Hatay - Gaziantep yolu Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi kavşağında meydana geldi. A.U. idaresindeki 60 AAP 334 plakalı kamyonet, kavşakta G.A. idaresindeki 31 NV 004 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada 2 aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Bölge trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.