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Hatay’da trafik kazası: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 25.02.2024 14:39
  • Giriş: 25.02.2024 14:39
  • Güncelleme: 25.02.2024 14:40
Kaynak: İHA
Hatay’da trafik kazası: 2 yaralı

Hatay’ın Hassa ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüleri yaralandı.

Kaza, Hatay - Gaziantep yolu Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi kavşağında meydana geldi. A.U. idaresindeki 60 AAP 334 plakalı kamyonet, kavşakta G.A. idaresindeki 31 NV 004 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada 2 aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. 

Bölge trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. 

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