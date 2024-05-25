Hatay’da trafik kazası: 2 yaralı
Hatay’ın Hassa ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Kaza, Hatay - Gaziantep yolu Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Z.G. isimli şahıs idaresindeki 40 DK 764 Ford marka pikap, E.D. idaresindeki 27 ANV 693 Mitsubishi marka minibüsle çarpıştı.
Kazada pikap sürücüsü ve araçta bulunan 1 şahıs yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.