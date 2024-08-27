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Hatay’da trafik kazası: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 27.08.2024 09:27
  • Giriş: 27.08.2024 09:27
  • Güncelleme: 27.08.2024 09:27
Kaynak: İHA
Hatay’da trafik kazası: 2 yaralı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde hafif ticari aracın ve otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İskenderun ilçesi İsmet İnönü Mahallesinde meydana geldi. Cadde üzerinde hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı. Kaza sonrası çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yan yattı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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