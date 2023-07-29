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Hatay’da trafik kazası, iki genç kız hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 29.07.2023 17:13
  • Giriş: 29.07.2023 17:13
  • Güncelleme: 29.07.2023 17:14
Kaynak: İHA
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Hatay’da trafik kazası, iki genç kız hayatını kaybetti

Hatay’ın Arsuz ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Arsuz ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. E.O. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü E.O. yaraladı, içinde bulunan Ada Yeşilova ve Naz Akpınar hayatını kaybetti.

Meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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