Hatay’da üç ayrı adreste miting düzenlenecek

Emek Servisi

1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında emek ve meslek örgütlerinin hazırlıkları sürerken Hatay’da 1 Mayıs için başvurular tamamlandı. Hatay’da İskenderun, Antakya ve Samandağ’da üç ayrı 1 Mayıs mitingi düzenlenecek.

İskenderun 1 Mayıs Tertip Komitesi, “Alın teriyle üreten, emeğiyle geleceği inşa eden tüm işçilerin ve emekçilerin günü kutlu olsun!” diyerek miting alanına çağrı yaptı. İskenderun’da 1 Mayıs programı kapsamında saat 15.00’te Merkez Bankası önünde toplanılacak, 15.30’da Gar Alanı’na yürünecek.

Antakya 1 Mayıs Tertip Komitesi ise, “Alevi katliamlarına, irade gasplarına, tutuklamalara, ranta, talana, sömürüye, yoksulluğa, açlığa, işsizliğe ve baskılara karşı” alanlara çağrı yaptı. Yunus Emre Parkı önünde toplanacak kitle saat 12.00’de miting alanı olan Sevsen Nevzat Şahin Ortaokulu karşısı önüne yürüyecek.

“Baskıya, sömürüye, katliamlara karşı 1 Mayıs’ta alanlara!” çağrısının yapıldığı Samandağ’da ise 18.00’de Eski PTT önünde toplanılacak, ardından yürüyüşle saat 20.00’de Merkez Yeni Park’ta miting ve konser düzenlenecek.