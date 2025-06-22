Hatay’da "Umut ve Dayanışma" konseri

Hatay Akademi Senfoni Orkestrası, Hatay Akademi Çocuk ve Gençlik Korosu ve Kırıkhan Gazella Gazella Çocuk Korosu, Hatay'da bulunan Harbiye Hidro Tesisleri’nde düzenlenecek konserde sahne alacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından desteklenen ve Avrupa Birliği’’nin katkılarıyla yürütülen Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı kapsamında, Defne Belediyesi ortaklığıyla hayata geçirilen “Yeni Yaşamın Filizleri: Hatay Akademi Çocuk ve Gençlik Orkestra-Korosu” projesinin önemli bir çıktısı olan bu konser, Antakya’nın çok sesli kültürünü ve dayanışma ruhunu müzik aracılığıyla görünür kılmayı amaçlıyor.

Farklı yaş gruplarından çocuklar, gençler ve profesyonel müzisyenlerin birlikte sahne alacağı bu konser, sadece bir sanatsal etkinlik değil; aynı zamanda Hatay’da kültürel hayatın filizlenmesine ve güçlenmesine dair umut dolu bir buluşma niteliği taşıyor. Sahnedeki her bir genç, şehrin kültürel zenginliğini yaşatan ve geleceğe taşıyan yeni nesil kültür aktörlerinden biri olarak yer alıyor.

Konser, herkes için erişilebilir bir deneyim sunuyor.

“Erişilebilir Her Şey” ekibinin katkılarıyla konserde işaret dili tercümesi ve çeşitli erişilebilirlik düzenlemeleri yer alacak.

Konser Detayları:

Tarih: 25 Haziran 2025 Çarşamba

Saat: 20.00

Yer: Harbiye Hidro Tesisleri, Hatay