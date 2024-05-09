Hatay’da üst geçitten uçan hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı
Kaynak: İHA
Hatay’ın Antakya ilçesindeki üst geçitten çevreyoluna devrilen hafriyat kamyonu sürücüsü kazada yaralandı.
Kaza, Antakya ilçesi Çekmece üst geçidi mevkiinde meydana geldi. Hafriyat kamyonu, Çekmece kavşağından çevreyoluna gireceği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle üst geçitten uçtu.
Kazada, 5 metrelik üst geçitten çevreyoluna devrilen kamyon sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112’yi araması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan polis ekipleri sürücüyü kamyonet içerisinden çıkardı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.