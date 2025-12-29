Hatay’da vaat edilen ASM’ler yapılmadı: Tabela var, bina yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Hatay’da “Asrın İnşası Türkiye’nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam” temalı programı öncesinde, bitmemiş binaların tamamlanmış gibi gösterildiğine yönelik tartışmalar, kentteki birinci basamak sağlık hizmetlerini de gündeme taşıdı. Sağlık Bakanlığı’nın ülke genelinde verdiği “1000 ASM yapacağız” sözüne karşın sözler tutulmadı. Hatay’da bugüne kadar yalnızca üç yeni ASM binasının yapıldığı, sağlık hizmetinin ise büyük oranda konteynerlerde sürdüğü bildirildi.

Maraş merkezli depremlerin üzerinden yaklaşık üç yıl geçmesine rağmen, Hatay’daki ASM’lerin çoğu hâlâ konteynerlerde hizmet veriyor. Elektrik ve internet kesintileri, altyapı eksiklikleri ve yetersiz donanım, hem sağlık çalışanlarını hem de yurttaşları zor durumda bırakıyor.

BİNA DEĞİL, TABELA YAPTILAR

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, Hatay’da tamamlanmayan binaların bitmiş gibi gösterilmesine tepki göstererek, bu yaklaşımın sağlık alanında da sürdüğünü söyledi. Mehlepçi, “1000 ASM yapacağız’ denildiğinde biz yanlış anlamışız; meğer kastedilen 1000 tane ASM tabelası yapmakmış. Sağlık Bakanlığı da tabela değiştirip görsellik peşinde koşuyor” dedi. ASM’lerde görev yapan ebe, hekim ve hemşirelerin ciddi bir tükenmişlik yaşadığını vurgulayan Mehlepçi, “Sistemin gerçekten işleyip işlemediği değil, dışarıdan çalışıyor gibi görünmesi önemseniyor. Vatandaşın randevu bulup bulamaması dahi dikkate alınmıyor” değerlendirmesini yaptı.

∗∗∗

ATS ÇALIŞMIYOR

Dr. Mehlepçi, birçok ASM’de ATS (Aşı Takip Sistemi) cihazının çalışmadığını, aşılarda herhangi bir sorun yaşandığında, aşı bedellerini aile hekimlerinden ve aile sağlığı ebe-hemşirelerinden tahsil etmeyi bilen bakanlığın, aylardır çalışmayan, kendi sorumluluğundaki ATS cihazlarını ise değiştirmediğini söyledi. Mehlepçi “ATS cihazı çalışmadığı için bildirim yapan meslektaşlarımıza, ‘Muhtarlık yakınınızda elektrik kesintilerini oradan takip edin, ona göre önlem alın; biz de cihazın ne zaman geleceğini bilmiyoruz’ denilmektedir. Cihaz arızalıyken, mesai saatleri dışında yaşanabilecek sorunlardan nasıl sorumlu tutulacağımız sorulduğunda ise, farklı gerekçeler öne sürülerek 37 yıllık bir hekime dahi soruşturma açılabilmektedir. Bu zihniyet ne yazık ki hiç değişmemektedir. Bakanlık, tüm ASM’leri dolaşıp tabela için ölçüm yaparken; ATS cihazı arızalandığında ASM’ye uğramamaktadır” dedi.

∗∗∗

BARAKA GİBİ YAPILARDA HİZMET

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES) yayımladığı son rapora göre;

Hatay: Depremde 56 ASM yıkıldı, yalnızca 3 yeni ASM yapıldı. Ocaktan sonra yıkım kararı verilen 20 ASM daha boşaltılarak konteynere geçirildi. 196 ASM’nin 80’i konteynerde hizmet veriyor. İlde toplam 250 aile hekimi konteynerde görev yapıyor.

Antakya: Deprem öncesi binası olan 44 ASM’den yalnızca 11’i ayakta.

Adıyaman: 13 ASM yıkıldı veya ağır hasar aldı, yalnızca 4 ASM yapıldı. Yıkım kararı verilen 6 ASM bulunmaktadır.

Maraş: 22 ASM hâlâ konteynerde hizmet veriyor.

∗∗∗

KALICI ÇÖZÜM ŞART

Hatay Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Servet Alkan da kentte 56 ASM’den yalnızca 3’ünün yapılabildiğini belirterek, sağlık sisteminin makyajlanarak sorunların üstünün örtüldüğünü söylemişti. Alkan, kentte hastaların da hastaneye ulaşamadığını belirterek "Hastaneye ulaşsa yatak sayıları az, randevular alınamıyor. İlgili branşlar boş. Eğitim ve araştırma hastanesinde plastik cerrahta tek hekimimiz var. Sağlık sistemi de bu sorunların başında gelen en büyük sorun. Öncelikle birinci basamak ayağa kaldırılmalı. Kapasitesi daha büyük bir hastane gerekiyor. Sorunların kalıcı olarak çözülmesi gerekiyor" demişti.