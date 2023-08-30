Hatay’da yağmur yolları göle çevirdi

Hatay’da gece saatlerinde etkili olan yağmur yolları göle çevirirken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olduğu Hatay’da sıcak hava geçtiğimiz günlerde yerini yağışlı havaya bırakmıştı. Gece saatlerinde etkili olan yağmur, İskenderun ve Payas ilçeleri arasında yolculuk yapan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kırıkhan ilçesinde de konteynır kenti su bastı. Kırıkhan Kaymakamlığı, yağmurdan etkilenen vatandaşlara battaniye dağıtımı gerçekleştirdi.