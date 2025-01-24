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Hatay’da yakalama kararı ile aranan 4 şahıs tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 24.01.2025 09:54
  • Giriş: 24.01.2025 09:54
  • Güncelleme: 24.01.2025 09:54
Kaynak: İHA
Hatay’da yakalama kararı ile aranan 4 şahıs tutuklandı

Hatay’da haklarında verilen kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 4 şüpheli şahıs Antakya, Defne ve Dörtyol ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandılar.

Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Çalışmalarda; özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek, şantaj ve kadına karşı tehdit suçlarından toplamda 3 yıl 6 gün kesinleşmiş hapis cezası aranan B.S., Hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan M.H., Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan N.K., Alkolü araç kullanma suçundan hakkında kesinleşmiş 1 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan Ş.Ş.C. adlı 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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