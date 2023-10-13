Hatay’da yangın tatbikatı yapıldı

Hatay’da itfaiye ekipleri okulda ve konteyner kentte yangın tatbikatı yaptı.

İtfaiye ekipleri tarafından Hatay’ın İskenderun ilçesine bağlı Yıldırım Mahallesi’nde konteyner kentte yaşayan sakinlere ve Antakya ilçesine bağlı Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencilerine yangın tatbikatı eğitimi verildi.

Konteyner kentte yaşayan sakinler ve anaokulu öğrencilerine, felaketlerde ve yangınlarda neler yapılmasına yönelik bilgi ve eğitim odaklı yangın tatbikatı yapıldı.