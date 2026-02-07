Hatay’da ‘yıkım içinde büyüme’: İnşaat şişirdi ama refaha yansımadı

BirGün/ANKARA

Hatay'da deprem dolayısıyla hızlanan inşa süreci ekonomik göstergelerin yukarı yönelmesi sonucunu doğurdu. Ancak veriler, büyümenin üretim, istihdam ve hanehalkı refahına aynı ölçüde yansımadığını, kentin giderek inşaat ve ağır sanayiye dayalı kırılgan bir yapıya sürüklendiğini ortaya koydu.

TEPAV Kalkınma Programı Direktörü Ekrem Cunedioğlu, “Yıkım, yeniden inşa ve derinleşen yarılma: Hatay ekonomisi” başlıklı değerlendirme notunda, Hatay’da deprem sonrası yaşanan ekonomik gelişmeleri kaleme aldı.

Değerlendirme notu, resmi büyüme göstergeleri ile sahadaki ekonomik gerçeklik arasındaki açılmayı ayrıntılı biçimde ortaya koydu. Çalışmaya göre Hatay’da yaşanan süreç, klasik bir toparlanmadan ziyade, “yıkım içinde büyüme” olarak tanımlanabilecek bir ekonomik dönüşüme işaret ediyor.

Değerlendirme notunun dikkati çeken detayları şöyle:

Deprem sonrası dönemde Hatay’ın Türkiye ekonomisi içindeki payı artış gösterdi. Ancak bu artış, büyük ölçüde kamu harcamaları ve yeniden inşa kapsamında hız kazanan inşaat faaliyetlerinden kaynaklandı. 2022–2024 döneminde ilin büyümesinin yaklaşık dörtte üçü inşaat sektöründen geldi. Buna karşılık tarım, sanayi ve hizmetler gibi üretken sektörlerde deprem öncesi seviyelere dönüş sağlanamadı. Bu durum, Hatay’daki büyümenin geçici ve sınırlı bir tabana yayıldığını gösteriyor.

Hatay’ın Türkiye’nin toplam GSYH’sindeki payı 2000-2022 dönemi boyunca ortalama yüzde 1,29 düzeyinde olurken 2023’te yüzde 1,27’ye düştü, 2024’te ise yüzde 1,41’e yükseldi. Ancak bu büyümenin kamu harcamaları ve inşaat yatırımlarıyla şişirilmiş, belirli sermaye gruplarında yoğunlaşan bir parasal genişlemeyi temsil ettiği belirtildi.

İHRACAT TOPARLANDI AMA TEK SEKTÖRE SIKIŞTI

Hatay ihracatı deprem sonrası dönemde yeniden artış eğilimine girdi. İhracattaki toparlanma, ancak sektörler arasında dengeli bir dağılım göstermedi. 2023–2025 dönemindeki ihracat artışının tamamına yakını demir-çelik sektöründen kaynaklandı. Çok sayıda sektör hâlâ deprem öncesi ihracat düzeylerinin gerisinde kalırken kentin dış ticaret yapısı giderek tek bir sektöre bağımlı hale geldi. Bu durum, Hatay ekonomisini küresel piyasalardaki dalgalanmalara ve özellikle karbon düzenlemeleri gibi yeni risklere karşı daha kırılgan kılıyor.

KÜÇÜK İŞLETMELER TASFİYE OLDU

Deprem sonrası üç yılda Hatay’ın ticari dokusunda belirgin bir çözülme yaşandı. Küçük ve mikro ölçekli işletmeler hızla piyasadan çekilirken orta ve büyük ölçekli işletmelerin sayısında artış kaydedildi. Veriler, kentin ekonomik omurgasını oluşturan küçük esnaf ve yerel üreticilerin ciddi bir kayıp yaşadığını; ekonomik faaliyetin daha az sayıda büyük işletme etrafında yoğunlaştığını gösteriyor.

2022’den 2024’e kadar olan süreçte, 1-9 çalışanı olan mikro işletme grubunda işyeri sayısı 3 bin 69 adet azalırken bu gruptaki zorunlu sigortalı çalışan sayısı 10 bin 493 kişi düştü. 10-49 çalışanı olan küçük işletmelerden de 71'i kapandı.

Buna karşılık, kriz büyük ölçekli şirketler için bir fırsata dönüştü. Aynı dönemde 50-249 çalışanı olan grupta işyeri sayısı 58, 250 ve üzeri çalışanı olan büyük ölçekli işletme grubunda ise 83 arttı. Bu veriler, Hatay’da küçük esnafın ve yerel tüccarın piyasadan silindiğini, buna karşılık inşaat ve ağır sanayi odaklı büyük şirketlerin pazar payını ve istihdamdaki ağırlığını artırdığını gösteriyor.

İSTİHDAM ARTTI AMA KALICI OLMADI

İstihdam verileri, deprem sonrası dönemde Hatay’da bir toparlanmaya işaret etse de bu artışın niteliği tartışmalı. İnşaat sektöründe istihdam hızla yükselirken tarım ve sanayide çalışan sayısı geriledi. Ayrıca inşaatta yaratılan istihdamın önemli bir bölümünün il dışından gelen geçici işgücüne dayanması, bu artışın Hataylılar açısından kalıcı bir gelir ve refah artışı yaratmasını sınırladı.

Nitekim 2022-2024 döneminde ildeki 4/a kapsamındaki zorunlu sigortalı sayısı tarımda yüzde 21,2, sanayide yüzde 3,1, hizmetlerde yüzde 10,7 azalırken inşaat sektöründe yüzde 222,7 arttı. Bu artış, Hatay'ın üretim yeteneğini kaybetmiş, sadece şantiye ekonomisiyle dönen bir yapıya dönüştüğünü gösteriyor. Şantiyeler kapandığında geriye işsizleşmiş bir tarım ve sanayi işgücü kalması riski bulunduğu belirtiliyor.

GELİR ARTIŞI KÂĞIT ÜZERİNDE KALDI

Raporda yer alan değerlendirmelere göre, kişi başına gelir göstergeleri deprem sonrası dönemde yükselmiş görünse de bu artış, büyük ölçüde nüfus azalması ve parasal genişlemenin yarattığı istatistiksel bir etki olarak öne çıkıyor. Aynı dönemde Hatay’ın da içinde yer aldığı TR63 bölgesi, Türkiye’de yaşam maliyetinin en hızlı arttığı bölgelerden biri oldu. Konut sorunu, artan fiyatlar ve kaybolan birikimler, hanehalkının alım gücünü ciddi biçimde aşındırdı.

‘HATAY’IN GELECEĞİ BETON SOĞUKLUĞUNDA DEĞİL’

TÜİK’in Bölgesel Fiyat Düzeyi Endeksleri, Hatay’da yaşam maliyetinin Türkiye ortalamasına kıyasla çok daha hızlı arttığını kanıtladı. Türkiye ortalaması 100 kabul edildiğinde, bölgede fiyat endeksi 2022’de 93,6, 2023’te 92,7 iken 2024’te sert bir sıçramayla 96,6’ya yükseldi. Daha kritik olan bulgu ise artış hızı oldu. 2023-2024 döneminde Türkiye genelinde fiyatların ortalamaya göre en hızlı arttığı ikinci bölge TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) oldu.

Raporun sonuç bölümünde “Hatay'ın geleceği, betonun soğukluğunda değil, çeşitlendirilmiş bir üretim yapısında ve adil bir gelir dağılımındadır. Aksi takdirde Hatay, makro olarak büyüyen ama halkı yoksullaşan ikili bir yapıya mahkûm kalacaktır” ifadelerine yer verildi.