Hatay’da yıldırım düştü: Orman yangını kontrol altına alındı

Hatay’ın Arsuz ilçesinde Karagöz mevkisinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, ekiplerin 78 personel, 10 arazöz ve 2 tankerle 12 saat boyunca karadan yürüttüğü müdahalenin ardından sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, hasar tespitinin müdahalenin tamamlanmasıyla yapılacağı bildirildi.

Güncel
  • 14.11.2025 05:07
  • Giriş: 14.11.2025 05:07
  • Güncelleme: 14.11.2025 10:32
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

Hatay’ın Arsuz ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, ekiplerin 12 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Karagöz mevkisinde dün saat 17.00 sıralarında ormana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına ekipler; 78 personel, 10 arazöz, 2 tankerle karadan müdahale etti.

Yangın, bu sabah, saat 05.00 sıralarında kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bölgedeki hasar tespitinin de çalışmalar tamamlandıktan sonra yapılacağı belirtildi.

