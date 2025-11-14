Hatay’da yıldırım düştü: Ormanda yangın çıktı, ekipler müdahale ediyor

Hatay’ın Arsuz ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı.

Ekipler, bölgede söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karagöz mevkisinde ormana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiyeden ekipler sevk edildi.

Dün saat 17.00 sıralarında çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına ekipler, 10 arazöz, 2 tanker ve 78 personelle karadan müdahale ediyor.