Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Hatay’da yıldırım düştüğü anlar, kameralara yansıdı

Ajans Haberleri
  • 11.11.2025 21:54
  • Giriş: 11.11.2025 21:54
  • Güncelleme: 11.11.2025 21:54
Kaynak: DHA
Hatay’da yıldırım düştüğü anlar, kameralara yansıdı

Alican GÜMÜŞ/HATAY, (DHA) - HATAY'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış sırasında, Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinde peş peşe yıldırımlar düşmesi kameralara yansıdı.

İl genelinde etkili olan sağanakla birlikte akşam saatlerinde şimşek ve yıldırımlar gökyüzünü aydınlattı. Bazı vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Görüntülerde, Antakya ilçe merkezinde arka arkaya çakan yıldırımların kenti adeta gündüz gibi aydınlattığı, Samandağ sahil hattı ile Defne’nin yüksek kesimlerinde ise şimşeklerin gökyüzünü kapladığı anlar yer aldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

BirGün'e Abone Ol