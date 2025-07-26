Hatay’da yüksek ateş şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 asker hayatını kaybetti



İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı’ndaki 7 asker, akşam saatlerinde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Ambulanslarla hastaneye sevk edilen askerler İskenderun Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan askerlerden Semih E. (29) ve Halit K. (29) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

Yaralı 5 askerin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan hastaneye kaldırılan askerlerin gündüz saatlerinde sıcak havada spor yaptıkları ve akşam saatlerinde rahatsızlandıkları öğrenildi.