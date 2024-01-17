Hatay’daki konteynerde yangın

Hatay’ın Arsuz ilçesinde bir konteynerde yangın çıktı. Çıkan yangında konteyner kullanılmaz hale gelirken; yaralı ya da ölü bildirilmedi.

Güncel 17.01.2024 09:23 Giriş: 17.01.2024 09:23

Güncelleme: 17.01.2024 09:27 Kaynak: İHA

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Arsuz ilçesi Gözcüler Mahallesi’nde yer alan konteyner kentte çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını gören konteyner sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirince olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını çalışmaları sonucunda kontrol altına aldı. Çıkan yangından dolayı konteyner kullanılamaz hale geldi. Yangında ölü veya yaralı olup olmadığı bildirilmedi.