Hatay’daki orman yangını kontrol altına alındı
Hatay’ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan gerçekleştirilen müdahaleyle 4 satte kontrol altına alındı.
Kaynak: İHA
Arsuz ilçesi Haymaseki Mahallesi’nde saat 13.00 sıralarında meydana gelen orman yangınına ekipler hızla müdahaleye başlamıştı.
Yerleşim yerlerine yakın mesafede yaşanan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.
Yangın, ekiplerin 4 saat süren çalışmaları ile kontrol altına alındı. 50 hektarlık alanda etkili olan yangına 2 uçak, 4 helikopter olmak üzere toplam 67 araç ve 157 personel ile müdahale edildi.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.