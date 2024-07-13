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Hatay’daki orman yangını kontrol altına alındı

Hatay’ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan gerçekleştirilen müdahaleyle 4 satte kontrol altına alındı.

Çevre
  • 13.07.2024 18:52
  • Giriş: 13.07.2024 18:52
  • Güncelleme: 13.07.2024 18:54
Kaynak: İHA
Hatay’daki orman yangını kontrol altına alındı
Fotoğraf: İHA

Arsuz ilçesi Haymaseki Mahallesi’nde saat 13.00 sıralarında meydana gelen orman yangınına ekipler hızla müdahaleye başlamıştı.

Yerleşim yerlerine yakın mesafede yaşanan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin 4 saat süren çalışmaları ile kontrol altına alındı. 50 hektarlık alanda etkili olan yangına 2 uçak, 4 helikopter olmak üzere toplam 67 araç ve 157 personel ile müdahale edildi.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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