Hatay’daki orman yangını söndürüldü

Hatay’ın Belen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangın, Belen ilçesi Gedik bölgesinde yol kenarında ormanlık alanda çıktı. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarından başlayarak ormana sıçrayan yangını fark eden sürücüler durumu 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirdi.

Yangın müdahale ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bir dönümlük alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmasının sürdüğü belirtildi.