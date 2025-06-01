Hatay’dan geriye kimliksiz binalar kalacak: İşte rantın fotoğrafı

Maraş merkezli depremlerin üzerinden 2 yılı aşkın süre geçmesine karşın şehirler hâlâ şantiye alanı gibi. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın deprem bölgesinde yatay mimariye uygun ve en fazla zemin ile birlikte 4-5 katlı binalar yapılacağına yönelik aylar önce yaptığı açıklamasına rağmen kentin görüntüsü söylenenden çok uzak.

Depremde en fazla hasarı alan illerin başında gelen Hatay’da hızlı ve tek tip yapılaşma kentin dokusunu bozmuş ve sık sık bahsedilen ‘mahalle kültüründen’ uzaklaştırmış durumda.

İktidara yakın şirketlere verilen ihalelerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) bölgede inşa ettiği konutlar da imalat ve işçilik hatalarıyla gündemde. Uzmanlar “Mahalle dokusunun korunacağı yapılaşma hedeflenmeliydi" derken yurttaşlar ise TOKİ binalarından şikâyetçi.

ESKİ HALİNDEN ESER YOK

İMO Hatay Şube Başkanı İnal Büyükaşık, BirGün’e yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Antakya’nın eski kimliği maalesef yok olmuş durumda. Mahalle kültüründen uzaklaşıldı, tek tip yapılaşmaya doğru gidiliyor. Yıkım çok büyük. Bu kadar büyük bir yıkım olunca insanlar hâlâ konteyner kentlerde kalıyor. Herkes, bu konteyner kentlerden daha sıcak ve kalıcı bir yuvaya geçmenin arzusunu taşıyor. Ama bu kadar büyük bir yıkım içinde atlanan çok önemli bir konu var: Kentin planlanması. Yeniden yapılanma sürecine çok hızlı girildi. Evet, insanlar konteyner kentlerde yaşıyor ama tam da bu noktada bizim altını çizdiğimiz bir şey var: İnsanlar mağdur olmasın, ancak kentin yeniden yapılanması da daha doğru, daha nitelikli bir şekilde olsun. Mahalle dokusunun korunabileceği bir yapılaşma hedeflenmeliydi.”

İnal Büyükaşık - TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Hatay Şube Başkanı

PLANLAMA YAPILMALIYDI

Sürecin en başında ‘nitelikli geçici barınma’nın sağlanması gerektiğini söyleyen Büyükaşık şöyle devam etti: “Kentin kalıcı yapılaşmaya geçmeden önce planlanması gerekiyordu. Bu planlama için zamana ihtiyaç vardı. Bu süre boyunca da insanlar konteyner kentlerde kalmak zorunda kalmasın isterdik. Eğer çok hızlı bir yapı yapılacaksa, bu noktada en hızlı teknik olan ‘tünel kalıp sistemi’ devreye giriyor. Ama bu sistem, şehrin kimliğini tamamen yok ediyor. Her mahalleye girdiğinizde sadece 5-6 yapı türü görüyorsunuz. Şehrin neresine giderseniz gidin, aynı yapılarla karşılaşıyorsunuz. Bu da Antakya’nın kent kimliğini ve hafızasını kaybettiğini gösteriyor. Çünkü bu tür geçici barınma alanları, şehrin yeniden yapılanmasındaki tanımlama sürecine zaman kazandırırdı. Yapılaşma daha kontrollü, zamana yayılarak gerçekleşebilirdi. Depremden sonra ilk aşamada çadırlara geçildi, ardından konteyner kentler kuruldu. Ancak konteynerler 5-6 aydan, en fazla 7-8 aydan uzun süre yaşanabilecek yerler değil.”

TOKİ binalarıyla ilgili de konuşan Büyükaşık “TOKİ binalarıyla ilgili şikâyetler gerçekten çok fazla. Antakya şu anda adeta dev bir şantiye. Çok hızlı bir konut üretim süreci yürütülüyor. Bakanlığın son açıklamasına göre 187 bin konuttan bahsediliyor. Bu kadar hızlı bir üretim sürecinde ihmal ve hata kaçınılmaz hale geliyor. Tünel kalıp sistemi teorik olarak güvenli bir sistem. Ancak uygulamada sorunlar yaşanıyor. Hızlı yapılan işler, daha fazla hata riskini beraberinde getiriyor” dedi. Ayrıca Büyükaşık yerinde dönüşüm programı başvuru süresinin 30 Haziran olarak belirlenmesini de eleştirerek sürenin uzatılması çağrısında bulundu.

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PASTANIN EN BÜYÜK DİLİMİ YANDAŞA

Çevre Bakanlığı’nca depremzedeler için düzenlenen milyarlarca liralık konut ihaleleri kapsamında, iktidara yakınlığıyla bilinen müteahhitler ile masaya oturuldu.

6 Şubat 2023 ile 7 Eylül 2024 tarihleri arasında 114 milyar 482 milyon 193 TL’lik deprem konut ihalesi yapıldı. İhaleler kapsamında kamu ile inşaat şirketleri arasında toplam 88 sözleşme imzalandı. Maraş, Malatya ve Hatay, en maliyetli deprem konut ihalelerinin düzenlendiği kentler oldu.

• Elbistan’da işlettiği termik santralın zehir saçan bacalarını uzun süre filtresiz çalıştırmasıyla gündeme gelen Çelikler Holding’e bağlı YSE Yapı İnşaat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığı’ndan 5 milyar 316 milyon 112 bin TL’lik ihale aldı.

• İktidara yakınlığı ile nam salan şirketlerden YDA İnşaat’ın da aldığı deprem konut ihalelerinin maliyeti kayıtlara, 5 milyar 68 milyon 900 bin TL olarak geçti.

• Erdoğan’ın talimatıyla 2,2 milyar TL harcanarak Kuzey Kıbrıs’a inşa edilen Saray’ın ihalesini alan Siyah Kalem Mühendislik de öne çıktı. Şirkete, 3 milyar 335 milyon TL’lik ihale verildi.

• Adana Çukurova’ya inşa edilecek 980 konutun 2,3 milyar TL’lik yapım ihalesini 29 Ağustos’ta alan Rönesans Holding’e bağlı REC Uluslararası İnşaat şirketi ise zirveyi kimseye kaptırmadı. Şirket, depremde yıkılan kentlere afet konutu yapılması için pazarlıkla gerçekleştirilen ihalelerin büyük bölümünü üstlendi. Şirketin yüklendiği deprem konutu ihalelerinin sözleşme bedeli 15 milyar 400 milyon TL’yi buldu.

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Antakya’da yükselen tek tip binalarla ilgili TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Hatay Şube Başkanı Büyükaşık, ‘‘Antakya’nın eski kimliği maalesef yok olmuş durumda. Mahalle kültüründen uzaklaşıldı, tek tip yapılaşmaya doğru gidiliyor’’ diyerek tepki gösteriyor.

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ÇÜRÜK YAPILAR

Kentlerdeki TOKİ binaları da çürükleriyle dikkat çekiyor. Binalardaki eksiklikler güvenlik konusunda soru işaretleri doğuruyor. Sık sık yurttaşların isyan ederek tepki gösterdiği TOKİ’lerden biri de Gülderen TOKİ’ler. Yurttaşlar, yüksek bedellerle satışa sunulan ve “sağlam mühendislik” vaadiyle yapılan konutların inşaatında hatalar bulunduğunu belirtti. Su sızıntıları ve hatalı beton dökümleri gibi problemler nedeniyle TOKİ konutlarının güvenli olmadığını düşünen hak sahipleri, yetkililere çağrı yapsa da bu duruma kayıtsız kalınmasına tepkili. Öte yandan Samandağ’daki deprem konutları da eksiklikleriyle gündeme gelmişti. İnşaat işçileri malzemeden çalındığını ve denetçilerin rüşvet aldığını iddia etmişti. Paylaşılan görsellerde inşaattaki bazı blokların duvarlarındaki demirlerin görünmesi de dikkat çekmişti. İddiaların gündeme gelmesinin ardından inşaatı yapan firma binada hatalı olan yerlerin üzerini sıva ile kapatmıştı.