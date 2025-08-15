Giriş / Abone Ol
Hatay’ın hâlâ suyu yok

Güncel
  • 15.08.2025 05:00
Fotoğraf: DHA

Haber Merkezi

Hatay’ın Reyhanlı ilçesine bağlı Bayır Mahallesi başta olmak üzere birçok mahalleye 2 ayı aşkın süredir su verilmiyor. Yurttaşlar aylardır sorunlarını Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi dahil olmak üzere yetkili birimlere defalarca bildirse de çözüme ulaşamadı.

Bayır Mahallesi adına konuşan İlyas Ahlas, “2 aydan fazla süredir toplamda iki gece birkaç saat su verildi, başka hiçbir çözüm yok. Biz artık yorulduk. Acil çözüm istiyoruz” diye konuştu.

