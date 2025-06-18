Hatay’ın izleri Çanakkale’de

Kültür Sanat Servisi

Hatay’da depremin izleri bir sergiyle Çanakkale’ye taşındı. Hatay Günleri kapsamında düzenlenen ve ismini Cemal Süreya’nın dizesinden alan "Öyle bir yere geldik ki hiç bir sokağın adı yok" sergisi yarın saat 17.00’de ziyarete açılacak.

Çanakkale Kepez Halk Kafe yanındaki sergide 40 şair, yazar ve fotoğrafçının eserleri yer alıyor. Antakya Sanat Kolektifi adına Edip Yeşil ve Tunay Devrim’in görev aldığı serginin küratörü Adil Okay.

Sergiye katkı sunan Redfotoğraf grubu adına Özcan Yaman da sergiye katkı sunuyor. Deprem Anneleri’nden oluşan Hatay Mozaik Korosu da bu kapsamında bir konser verecek. Sergi 27 Ocak 2025’e kadar ziyarete açık kalacak.