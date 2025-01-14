Hataylı Alevi kanaat önderlerinden DEM Parti'ye ziyaret

Hataylı Alevi kanaat önderleri, DEM Parti Meclis grubunu ziyaret etti.

Görüşmede, HTŞ'nin Suriye'de yönetimi ele geçirmesinin ardından Alevilerin maruz kaldığı saldırılar konuşuldu.

DEM Parti'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Meclis Grubumuzu ziyaret ederek Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüştü. Görüşmede Suriyeli Alevilerin karşı karşıya olduğu saldırı ve tehditler konusunda görüş alışverişinde bulunduk."