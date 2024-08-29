Hataylı depremzedelerden 'barınma hakkı' eylemi: "Mahallemizi terk etmiyoruz"

Hatay’da rezerv alan tartışmalarının ardından yurttaşların kurduğu Barınma Hakkı Platformu, Gültepe ve Turunçlu Mahallerinde basın açıklaması yaptı.

"Evimizi, sokağımızı, mahallemizi terk etmiyoruz, Mahallemize sahip çıkıyoruz" pankartının açıldığı basın açıklamasında yurttaşlar, depremin üzerinden 19 ay geçmesine rağmen birçok temel ihtiyaçlarının karşılanmayışını vurguladı.

Açıklamada, yetkililere seslenilerek, "Her mahalleden gelenler olarak Gültepe'den başlayarak yıkımları durduracak, Turunçlu’dan başlayarak terk edildiğimiz belirsizliklerle mücadele edeceğiz" denildi.

Hataylı depzemzedeler, kentin her yerinin talan edildiğini ve her bir karesinin satılma riski ile karşı karşıya olduğunu dile getirerek yaşanan bu çaresizliklerin yetkili olanların iki dudağı arasına bırakmayacaklarını açıkladı.

"REZERV ALAN YASASI İPTAL EDİLMELİ"

Eylem, barınma haklarının korunması ve yerel toplulukların yaşadıkları bölgelerdeki haklarının savunulması çağrısıyla Alpet İstasyonundan Defne Kaymakamlığı’na doğru gerçekleştirilen yürüyüş ile sona erdi.

Barınma Hakkı Platformu'nun basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"6 Şubat depremlerinin üzerinden neredeyse 19 ay geçti. Hatay halkı olarak bizler, tam 19 aydır eğitim, sağlık, ulaşım, temiz su ve elektrik gibi temel ihtiyaçlarımıza dahi erişemiyoruz. Kentimiz topyekün bir talan altında. İktidar kentte saldırılmadık tek bir alan bırakmamaya and içmiş durumda. Bu senaryonun çaresizce çırpınan oyuncuları olacak mıyız? Çaremizin yetkilerin dudakları arasından dökülmesini bekleyecek miyiz?

Rezerv alan yasası ilanı ile birlikte hiçbir gerekçe gösterilmeden rezerv alan içerisine alınan ilk mahallerden biri olan Turunçlu mahallesi bir süre sonra yine hiçbir gerekçe gösterilmeden rezerv alandan çıkarıldı. Geçtiğimiz hafta yayınlanan haritayla ise mahallemizin yeniden rezerv alan içinde olduğunu öğrendik. Neden rezerv alan içindeydik,neden çıkarıldık,neden yeniden haritaya dahil olduk? Bizler için hayati öneme sahip olan barınma hakkımız için her gün yeniden kaygılanmak istemiyoruz! Bizleri soru işaretlerine, güvensizlik ve kaygıya iten rezerv alan yasası ivedilikle iptal edilmelidir!

HATAY'DAKİ MOLOZ SORUNU

Depremden sonra canlarını, işini, memleketini kaybetmiş Hataylılar olarak kentimizde, toprağımızda, sokağımızda, evimizde kalma iradesi gösterdiğimiz için,burada olduğumuz ve gitmediğimiz için adeta cezalandırılıyoruz. Kontrolsüz yıkımlar esnasındaki sarsıntılarda deprem kaygısı ile kapıya koşuyor, toz ve asbest içinde soluk almaya çalışıyoruz. Moloz ayrıştırmaları bahçelerimizde yapılıyor neredeyse. Penceresini dahi açamadığımız halde sahip çıktığımız, savunduğumuz evlerimizin yıkılma tehlikesi ile karşı karşıyayız üstelik. Bakan Özhaseki’nin "Az hasarlı ve hasarsız binaları yıkmayacağız,tadilatını yapın evlerinize geçin" dediği evler çeşitli tebligatlarla boşaltılıp yıkılmaya çalışılıyor. Kalıcı konut teslimi bu denli geciktiği için elimizde kalan son parayla yaptırdığımız prefabrik evlerin de yıkılacağı söyleniyor. Aylar geçmiş olmasına rağmen nitelikli barınma koşullarını sağlamayanların bu acımasız tutumu kabul edilemez.

REZERVLERE KARŞI MÜCADELE VURGUSU

Bizler evlerimizi korumaya çalışırken kendi evlerimizde,mahallemizin göbeğinde tehdit ediliyoruz. Kentimiz gözlerimizin önünde yağmalanıyor,talan ediliyor. Şimdi Gültepe, Turunçlu.. sonra kimbilir hangi mahalle. Buradan yetkililere bir kez daha sesleniyoruz! Her mahalleden gelenler olarak Gültepe'den başlayarak yıkımları durduracak, Turunçlu’dan başlayarak terk edildiğimiz belirsizliklerle mücadele edeceğiz."