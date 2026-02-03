Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 03.02.2026 14:23
  • Giriş: 03.02.2026 14:23
  • Güncelleme: 03.02.2026 14:23
Kaynak: AA
Hatayspor, 21 yaşındaki stoper Sinan Özen'i transfer etti

HATAY (AA) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, defans oyuncusu Sinan Özen'i kadrosuna kattı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, 21 yaşındaki Sinan ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Bu anlaşmanın camiamıza ve futbolcumuza hayırlı olmasını diliyor, bordo-beyaz formamız altında başarılar temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Transfer yasağı kaldırılan Hatayspor, 8. transferini gerçekleştirdi.

