Hatayspor 3 puan hedefliyor

Hatayspor, Mersin’de oynayacağı Başakşehir maçında 3 puan hedefinde hazırlıklarına başladı.

Süper Lig 34’üncü haftası için Hatayspor, 28 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Mersin Stadyumu'nda oynayacağı Başakşehir maçında 3 puan hedefliyor. 33 puanla ateş hattında bulunan Hatayspor, Erdemli Atış Poligonu’nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda Hatayspor pas drili, taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.