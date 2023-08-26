Hatayspor, Alanya hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleşen ve 1 saat süren idmanda hava topu ve taktik çalışması yapıldı.

Maç öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayan Atakaş Hatayspor, bugün saat 18.30’da hava yoluyla maçın oynanacağı Alanya’ya hareket edecek. Atakaş Hatayspor’un Alanyaspor’a konuk olacağı karşılaşma yarın saat 21.45’te başlayacak.