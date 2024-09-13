Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
Kaynak: AA
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre bordo-beyazlı ekip, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde antrenman yaptı.
Futbolcuların taktik ve dar alan çalışması yaptığı idman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Hatayspor kafilesi, yarın Alanya'ya hareket ederek burada yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.