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Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Ajans Haberleri
  • 13.09.2024 14:01
  • Giriş: 13.09.2024 14:01
  • Güncelleme: 13.09.2024 14:01
Kaynak: AA
Hatayspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre bordo-beyazlı ekip, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde antrenman yaptı.

Futbolcuların taktik ve dar alan çalışması yaptığı idman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Hatayspor kafilesi, yarın Alanya'ya hareket ederek burada yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

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